Jalgaon Crime News : घरी सोडण्याच्या बहाण्याने 7 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार

By

Jalgoan News : घरी सोडून देण्याच्या बहाण्याने नराधमाने सात वर्षीय चिमुकली अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना शहरात उघडकीस आली आहे.

याबाबत येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संशयितास अटक करण्यात आली आहे. (29 year old man raped seven year old child jalgaon crime news)

शहरातील एका भागात ७ वर्षीय चिमुकली ही आपल्या परिवारासह वास्तव्याला आहे. शहरातील रेल्वेस्टेशन रोड येथे चिमुकली ही कामानिमित्त आलेली होती. दरम्यान, घरी सोडून देतो, असे सांगून संशयित आकाश उर्फ सुपड्या विठ्ठल पाटील (वय २९, रा. नारायणवाडी, चाळीसगाव) याने स्कूटीवर बसून तिला शहरातील टेनिस ग्राउंड येथे नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.

त्यानंतर चिमुकली रडू लागल्याने तिला घरी सोडून देऊन ‘तू जर आई-वडिलांना सांगितले, तर तुला मारून टाकेल’, अशी धमकी दिली. दरम्यान आपल्यावर झालेला प्रसंग चिमुकलीने तिच्या आईजवळ कथन केला.

ही धक्कादाय घटना घडल्यानंतर पीडित मुलीसह तिच्या आईने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर संशयित आकाश उर्फ सुपड्या विठ्ठल पाटील यांच्याविरोधात येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी पोलिसांनी संशयितास अटक केली आहे. पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विशाल टकले व त्यांचे सहकारी तपास करीत आहेत.