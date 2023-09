Jalgaon News : चोपडा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची २०१४-२०१५ ची ऊस बिलातील ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम १५० प्रतिटनप्रमाणे तीन कोटी ३० लाख रुपये तब्बल आठ वर्षे उलटूनही न मिळाल्याने शेतकरी कृती समितीचे सदस्य ११ सप्टेंबरपासून आत्मक्लेश आंदोलन व बेमुदत उपोषण करणार असल्याची माहिती शेतकरी कृती समितीचे सदस्य एस. बी. पाटील यांनी दिली आहे. (3 crore 30 lakh not given by Chopda sugar factory to farmers jalgaon news)

चोपडा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना वाचला तर तालुक्यातील अर्थव्यवस्था चांगली राहील व शेतकऱ्यांबरोबर कामगार यांच्यासह इतर किमान पाच हजार लोकांची उपजीविका कारखान्यावर चालते. यासाठी प्रत्येक वेळेस लढण्याची वेळ आली तर लढा व तडजोडीची वेळ आली तर माघार घेत शेतकरी कृती समितीने भूमिका घेतली आहे.

याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशही थांबविण्याची भूमिका घेऊन सहकार्य केले आहे. शेतकऱ्यांचे २०१४-२०१५ चे राहिलेले १५० प्रतिटनप्रमाणे तीन कोटी ३० लाख रुपये जून २०२३ मध्ये आपणास मिळाले, असे कारखान्याला लिहून दिले व त्याची ठेव केली तर कारखाना भाडेतत्त्वावर दिला जाईल, असे बारामती ॲग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांनी सांगितल्याने शेतकऱ्यांनी तो निर्णय मान्य केला.

शेतकऱ्यांची ही ठेव रक्कम जून २०२३ अखेर मिळणार होती. याबाबत बारामती ॲग्रोनेही सकारात्मक भूमिका घेतली. परंतु, कुणीतरी हा प्रश्न चिघळावा म्हणून बारामती ॲग्रो आणि संचालक मंडळ यांच्यात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असून, शेतकऱ्यांना मिळणारे पैसे मिळण्यास विलंब होत आहे.

यावर कोणताही निर्णय होत नसल्याने शेतकरी कृती समितीचे समन्वयक एस. बी. पाटील यांच्यासह शेतकरी आत्मक्लेश आंदोलन व बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे निवेदन तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, बारामती ॲग्रोचे कार्यकारी संचालक, चोपडा कारखान्याचे अध्यक्ष यांना देण्यात आल्या आहेत.