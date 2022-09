जळगाव : गेल्या महिन्यात गुरुपुष्यामृत योगावर चांदीच्या दरात साडेचार हजारांची घसरण झाली होती. याचा लाभ घेत अनेकांनी चांदीत गुंतवणूक केली. आता पंधरा दिवसांनी चांदीच्या दरात चार हजारांची वाढ झाली आहे, तर सोन्याच्या दरातही एक हजाराची घसरण झाली आहे.

गेल्या महिन्यात २२ ऑगस्टला सोन्याचा दर ५२ हजार प्रतितोळा होता. आता तो दर ५१ हजार झाला आहे. तर चांदीचा दर ५६ हजार ५०० प्रतिकिलो होता. तो दर कमी होत ३ सप्टेंबरला ५४ हजारांपर्यंत खाली आला होता. आता तो दर ५८ हजारांवर पोचला आहे. (4000 increase in silver price in 10 days 1000 fall in price of gold Jalgaon Latest Marathi News)

लग्नसराई, बारसे यांसारखे मुहूर्त साधून होणारे कार्यक्रम नाही. रशिया व युक्रेनमधील युद्धामुळे सोने, चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होत गेली. नंतर मात्र युद्धात शिथिलता येताच सोने, चांदीच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. मार्च महिन्यात सोन्याच्या दरात २,७०० ची, तर चांदीच्या दरात दोन हजारांची घसरण झाली होती. युद्ध सुरू झाल्यापासून सोन्याच्या दरात तीन ते चार हजारांची वाढ झाली होती.

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्ताअगोदर चांदीचा दर ६९ हजारांवर (प्रतिकिलो) गेला होता. मात्र नंतर थेट चार हजारांची घसरण होऊन चांदी ६५ हजारापर्यंत आली होती. तर सोन्याच्या दरात एका तोळ्यामागे ३५० रुपयांची घसरण झाली होती.

१४ मेस सोन्याचा दर ५० हजार ६०० प्रतितोळा होते. चांदी ६१ हजारांवर होती. २३ मेस सोन्याचा दरात ९०० रुपयांची वाढ होऊन ते ५१ हजार ५०० वर गेले. तर चांदीच्या दरात तीन हजारांची वाढ होऊन ६४ हजारांवर गेली. ३० मेस सोने ५१ हजार ७००, तर चांदी ६३ हजारांवर गेली.

११ जूनला सोने ५२ हजार, तर चांदी ६३ हजार ५०० एवढे होती. २२ जूनला सोन्याचे दर ५१ हजार, तर चांदी ६२ हजार ५०० होते. २२ ऑगस्टला सोन्याचे दर ५२ हजार, तर चांदीचे दर ५६ हजार ५०० वर आले होते.

सोने, चांदीचे दर असे (जीएसटीविना)

तारीख -- सोने (प्रतितोळे) -- चांदी (प्रतिकिलो)

२२ ऑगस्ट -- ५२ हजार -- ५६ हजार ५००

२ सप्टेंबर -- ५० हजार ८०० -- ५४ हजार

३ सप्टेंबर -- ५१ हजार -- ५४ हजार ५००

६ सप्टेंबर -- ५१ हजार २०० -- ५५ हजार ५००

७ सप्टेंबर -- ५० हजार ७०० -- ५४ हजार ५००

९ सप्टेंबर -- ५१ हजार १०० -- ५६ हजार

१३ सप्टेंबर -- ५१ हजार -- ५८ हजार

