Jalgaon News : 42 कोटींतील रस्त्यांची काम सुरू करावीत

Jalgaon News : शासनाने शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी ४२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्या निधीतून रस्त्याचे काम त्वरित सुरू करावीत, अशी मागणी भाजप गटनेता, नगरसेवक राजेंद्र घुगे पाटील यांनी केली आहे.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, की हॉटेल कस्तुरीपासून ते मेहरुण बुरूजापर्यंतचा रस्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या ४२ कोटींच्या कामांमध्ये मंजूर असून, त्याचे काम त्वरित सुरू करण्याची गरज आहे.(42 crores of roads Start working demand has been made by BJP group leader corporator Rajendra Ghuge Patil Jalgaon News)

दुरवस्थेमुळे या रस्त्यावरून चालणेही कठीण झाले आहे. या रस्त्यावरून औद्योगीक वसाहतीत कामावर जाणाऱ्या कामगारांसह भाजी विक्रेत्यांची वर्दळ असते, तसेच शाळाही आहे.

पावसाळ्यात या रस्त्याची अवस्था मोठी दयनीय होते. या रस्त्याच्या कामासाठी महापालिकेने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही दिले आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?