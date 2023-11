Jalgaon Crime News : वृद्धेला धडक देऊन 45 हजार लांबविले

By

Jalgaon Crime News : दिवाळीचा बाजार करण्यासाठी आलेल्या वृद्धेला मागून अज्ञात महिलेने धडक दिली. हातचालाकी करीत वृद्धेकडे असलेल्या पिशवीतून ४५ हजारांची रोकड लांबविले.

ही घटना शनिवारी (ता.११) दुपारी एकच्या सुमारास नवीपेठ परिसरात घडली. (45,000 stolen from old woman in market jalgaon crime news)

या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरातील बळीरामपेठेत गीताबाई श्रावण चौधरी या वास्तव्यास आहेत.

गीताबाई शनिवारी दुपारच्या सुमारास त्यांच्याकडे कामाला असलेल्या रंजना प्रजापत यांच्यासोबत दाणाबाजार परिसरात दिवाळीचा बाजार करण्यासाठी गेल्या होत्या.

त्यांनी त्यांच्याकडे असलेली ४५ हजारांची रोकड कापडाच्या पिशवीत ठेवून ती पिशवी खांद्याला अडकवलेली होती. किराणा सामान घेण्यासाठी त्या दुकानात जात असताना त्यांना एका अनोळखी महिलेने मागून धक्का दिला.

यावेळी त्या महिलेने हातचलाखी करीत वृद्धेच्या खांद्याला असलेल्या पिशवीतून रोकड लांबवली. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.