Jalgaon Crime News : शहरातील रामानंदनगर पोलिस ठाणे हद्दीतील गिरणापंपींग रोडवर रामानंद घाट उतरताच हिरव्या नेटची जाळी लावून सट्ट्याचे आकडे घेत असल्याचे समोर आले आहे.

गुन्हेशाखेच्या पथकाने तत्काळ यावर पुन्हा कारवाई करून रामानंदनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(case has been registered in Ramanandnagar of betting jalgaon crime news)

शहरातील रामानंदनगर कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील घाटाच्या अगदी लागून रहिवासी कॉलनीजवळ सर्रास सट्टा खेळविला जात असल्याच्या तक्रारी काही दिवसांपूर्वी प्राप्त झाल्या होत्या.

त्यावेळी पोलिसांनी कारवाई करून गुन्हे दाखल केले. अटकेतील संशयित सुटल्यावर दोनच दिवस बंद ठेवून तिसऱ्या दिवशी पुन्हा सट्ट्याचाअड्डा सुरु झाला.

एका सामाजिक कार्यकर्त्याने या सट्टा अड्ड्याच्या ठिकाणी मोबाईलद्वारे स्टिंग ऑपरेशन राबवून सट्टा घेतला जात असल्याचा लाइव्ह चित्रीकरण करून त्याचा व्हिडिओ पोलिस अधीक्षक यांना पाठविला.

तत्काळ वरिष्ठ पोलिस अधिकारी किशन नजन पाटील यांच्या पथकातील सहाय्यक निरीक्षक वाघमारे यांनी कारवाई केली.