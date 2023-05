Jalgaon News : लग्नात व्यस्त पालकाचा चिमुरडा पोचला थेट पोलिस ठाण्यात...

By

Jalgaon News : शिवकॉलनीत लग्नात आलेल्या दांपत्याचा सहा वर्षीय मुलगा हरविला. रिक्षा स्टॉपवर हरविलेल्या मुलास रामानंदनगर पोलिसांनी माता-पित्यांचा शोध घेऊन रात्री त्यांच्या स्वाधीन केले. (6 year old boy gone missing in Shiva Colony jalgaon news)

लग्नासाठी आलेला सहा वर्षीय ध्रुव नितीन पाटील सायंकाळी सातच्या सुमारास शिवकॉलनी स्टॉपवर रडताना मिळून आला. नागरिकांनी रामानंदनगर पोलिसांना कळविले. त्यावरून पोलिसांनी त्याला पोलिस ठाण्यात आणले. महत प्रयत्नातून त्याने स्वतःचे नाव सांगितले. तो शाळेचे नाव सरदार वल्लभ भाई पटेल हायस्कूल, असे सांगत होता.

वलसाड, कधी पाळधी, असे नावे तो घेऊ लागला. निरीक्षक शिल्पा पाटील, साध्या वेशातील महिला कर्मचारी, हवालदार संजय सपकाळे, ठाणे अंमलदार सुनील पाटिल, अजित पाटील व इतरांनी हद्दीतील सर्वच व्हॅाट्‌सॲप ग्रुपवर मुलाबाबत माहिती टाकून त्याच्या आईवडिलांचा शोध सुरू केला.

लग्नात व्यस्त असलेल्या आईकडे ध्रुवने फिरायला नेण्याचा हट्ट केला. मात्र, आई ऐकत नसल्याने तो रिक्षा स्टॉपवर जाऊन पोचला. मात्र, नंतर त्याला घर सापडत नव्हते, म्हणून रडू लागला होता. आईवडील नातेवाईक रामानंदनगर पोलिसांत धडकले. पोलिसांनी मुलास पालकांच्या स्वाधीन केले. नंतर पाटील दांपत्याने पोलिसांचे आभार मानले.