Jalgaon News : २०२२ मध्ये जून ते ऑगस्टदरम्यान भडगाव, चाळीसगाव, जामनेर आणि पारोळा या चार तालुक्यांना अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसला होता. या चारही तालुक्यांतील नुकसानीचे पंचनामे करून मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता.

त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. यात पारोळा तालुक्यातील सर्वाधिक ५८ हजार ६७५ शेतकऱ्यांचा‍ समावेश आहे. (63 thousand farmers will get compensation for heavy rain damage jalgaon news )

जून ते ऑगस्ट २०२२ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीपोटी जिल्ह्यातील ६२ हजार ९५९ शेतकऱ्यांना ४५ कोटी १४ लाख ७३ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे.

त्यानुसार राज्य शासनाने जिल्ह्यातील ६२ हजार ९५९ शेतकऱ्यांना ४५ कोटी १४ लाख ७३ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे. त्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

तालुकानिहाय शेतकरी व मंजूर रक्कम अशी

कजगाव (ता. भडगाव) : शेतकरी-३६, रक्कम-२ लाख २१ हजार ८५०

बहाळ (चाळीसगाव) : शेतकरी-५९२, रक्कम-१९ लाख ९१ हजार ५५०

नेरी बुद्रुक (ता.जामनेर) : शेतकरी-५३, रक्कम-४ लाख २० हजार ३००

मालदाभाडी : शेतकरी-३ हजार ५०७, रक्कम-१ कोटी ३८ लाख ८४ हजार १७०

जामनेर : शेतकरी-५९, रक्कम-२ लाख ९५ हजार ४००

वाकडी : शेतकरी-३७, रक्कम-५८ हजार २२५

तामसवाडी (ता. पारोळा) : शेतकरी-१३ हजार ९११, रक्कम-९ कोटी ४६ लाख २९ हजार ८२०

चोरवड : शेतकरी-१३ हजार ९४४, रक्कम-१ कोटी ८४ लाख ८१ हजार ९३०

पारोळा : शेतकरी-९ हजार ७६१, रक्कम-७ कोटी १५ लाख ९ हजार ८५०

शेळावे : शेतकरी-११ हजार ३३६, रक्कम-८ कोटी ८१ लाख ६१ हजार ३२०

बहादरपूर : शेतकरी-९ हजार ७२३, रक्कम-७ कोटी ३१ लाख ६७ हजार १५०