Independence Day 2023 : जामनेरला 777 फूट लांबीची तिरंगा पदयात्रा; ‘अभाविप’तर्फे आयोजन

Independence Day 2023 : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे ७७७ फूट लांबीच्या तिरंगा पदयात्रा काढण्यात आली. या पदयात्रेचे उद्घघाटन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी भारत मातेचे प्रतिमापूजन करून तिरंगा फडकावत करण्यात आले. (777 feet long national flag padayatra taken out by Abvp from city jalgaon news)

मंत्री महाजन हे देखील तिरंगा यात्रेमध्ये सहभागी झाले. तिरंगा पदयात्रा जळगावरोड धारिवाल महाविद्यालयापासून ते गांधी चौकापर्यंत काढण्यात आली. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून करण्यात आलेल्या तिरंगा पदयात्रेला मंत्री महाजन यांनी संबोधित केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तिरंगा पदयात्रेचा समारोप गांधी चौकात राष्ट्रगीत म्हणून करण्यात आले. तिरंगा पदयात्रेमध्ये शहरातील विविध शाळा महाविद्यालयातील हजारो विद्यार्थी, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व नागरिक सामील झाले होते.