Mangalgrah Temple : मंगळग्रह मंदिरातील सोयीसुविधांनी अभिनेत्रीही भारावली...!

Jalgaon News : अमळनेर येथील मंगळग्रह मंदिर देशात एकमेव आहे. मंदिरात आल्यावर कुठेही व्यावसायिकपणा दिसून आला नाही.

ही बाब खरोखरच कौतुकास्पद असून, मंदिराकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा पाहून मनाला भुरळ पडली असल्याचे मत मराठी चित्रपट अभिनेत्री सायली पाटील यांनी व्यक्त केले. (Actress Sayli Patil came for darshan at Mangal Graha temple jalgaon news)

श्री मंगळग्रह मंदिराला गुरुवारी अभिनेत्री पाटील यांनी सदिच्छा भेट दिली. या वेळी सायली पाटील यांचे वडील नरेंद्र पाटील, आई सुनीता पाटील, मामा डॉ. जितेंद्र देसले यांनी परिवारासह मंगळदेवाचे दर्शन घेतले.

या वेळी मंदिराचे सहसचिव दिलीप बहिरम, उपाध्यक्ष गिरीष कुलकर्णी, हेमंत गुजराती, पुष्कर ढाके, मनोहर तायडे यांच्या हस्ते सायली पाटील यांचा सत्कार झाला.

पुढे बोलताना अभिनेत्री सायली पाटील म्हणाल्या, की दोडाईचा येथे मामाच्या गावी आली होती. त्यामुळे अमळनेर येथील मंगळग्रह मंदिरात येण्याचा योग आला.

आजवर महाराष्ट्रातील अनेक मंदिरांना भेटी दिल्या आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी व्यावसायिकपणा दिसून आला. व्यवसायिकपणामुळे भाविक मंदिरापासून दूर जाऊ लागला आहे.