Caste Certificate : आदिवासी टोकरेकोळी जातप्रमाणपत्र मिळणार सुलभ पद्धतीने!

Jalgaon News : येथील प्रांत कार्यालयासमोर ८ मेपासून आदिवासी टोकरे कोळी जातप्रमाणपत्र सुलभ पद्धतीने मिळावे, यासाठी चोपडा महर्षी वाल्मिकी समाज मंडळाचे तालुका संपर्कप्रमुख जगन्नाथ बाविस्कर गोरगावलेकर यांनी समाजबांधवांसह तीव्र अन्नत्याग सत्याग्रह सुरू केला होता. (Adivasi Tokare Koli caste certificate can be obtained in an easy way jalgaon news)

संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाचव्या दिवशी याबाबत दखल घेतली. या वेळी उपविभागीय अधिकारी कैलास कडलक यांनी आजअखेर जेवढे प्रलंबित प्रकरणे असतील त्यांना टोकरे कोळी जातीचा दाखला देण्यास सुरुवात केली. यामुळे अमळनेर व चोपडा तालुक्यातील शेकडो समाजबांधवांना टोकरे कोळीचे (एसटी) दाखले मिळणार आहेत.

हे उपोषण पाचव्या दिवशी प्रांताधिकारी कडलक यांच्याहस्ते अन्नत्याग सत्याग्रहकर्ते जगन्नाथ बाविस्कर यांना सरबत देऊन उपोषण सोडण्यात आले.

या वेळी नायब तहसीलदार अमोल पाटील, ॲड. गणेश सोनवणे, माजी पोलिस अधिकारी राजेंद्र रायसिंग, बाळासाहेब सैंदाणे, योगेश बाविस्कर, नामदेव येळवे,

गोपाळराव सोनवणे, शुभम सोनवणे, प्रकाश खन्ना, गुलाबराव बाविस्कर, प्रल्हाद कोळी, लखीचंद बाविस्कर, हिलाल सैंदाणे, सुखदेव कोळी, रामचंद्र सपकाळे, कैलास सोनवणे, गोविंदा कोळी, एस. कुमार पेंटर, गोपाळ बाविस्कर, विठ्ठल कोळी आदींसह तालुका व जिल्हा व बाहेरील समाजबांधव, पदाधिकारी शेकडोच्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी पोलिस उपअधीक्षक राकेश जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला.