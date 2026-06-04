Amar Mahajan Inspirational Story : अवघ्या 20 व्या वर्षी हृदयविकाराने निधन; पहिला पगार द्यायचा होता शाळेला, आई-वडिलांनी मृत अमरची 'ती' इच्छा केली पूर्ण

जळगाव : येथील सेंट टेरेसा शाळेचा माजी विद्यार्थी (कै.) अमर प्रशांत महाजन याची ‘शाळेला पहिला पगार देण्याची’ इच्छा त्याच्या आई-वडिलांनी अखेर पूर्ण केली. मल्टिनॅशनल कंपनीत नोकरीला (Jalgaon engineer memorial donation story) असताना, अवघ्या २० व्या वर्षी अमरचे हृदयविकाराने निधन झाले. त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पालकांनी ५० हजार रुपयांचा धनादेश प्राचार्यांकडे सुपूर्द केला. शाळेनेही त्याच्या नावाने वार्षिक पुरस्काराची घोषणा केली आहे..द्वारकानगरमधील हुशार अभियंता अमर प्रशांत महाजन (वय २०) याने सेंट टेरेसा स्कूलमधून दहावी आणि एसएसबीटीतून अभियांत्रिकी पूर्ण केली. जर्मनीमध्ये करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अमरचे पुण्यात इंटर्नशिप करीत असताना, २८ जुलै २०२४ ला तीव्र हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले..संस्कारांची जपणूकअमर हा प्रशांत महाजन (जैन कंपनीचे कर्मचारी) आणि साधना महाजन यांचा एकुलता एक मुलगा होता. आईवडिलांनी त्याच्यावर कृतज्ञतेचे उत्तम संस्कार केले. ‘आपले आयुष्य घडविण्यात आई-वडिलांइतकाच शाळा आणि गुरूंचा मोठा वाटा असतो,’ हा वडिलांचा विचार अमरने मनावर बिंबवला होता. या संस्कारातूनच त्याने नोकरी लागताच पहिला पगार आपल्या शाळेला देण्याचा संकल्प केला होता..MPSC Success Story : 25 मुख्य परीक्षा दिल्या, 7 वेळा फक्त एका गुणाने हुकली संधी, 14 वर्षे अपयश; पण शेतकऱ्याच्या मुलानं करून दाखवलं, थेट बनला क्लास-1 अधिकारी!.मुलाची इच्छा दोन वर्षांनी पूर्णआई-वडिलांनी मुलाचा संकल्प जिवंत ठेवण्याचा निर्धार केला. महाजन दांपत्याने अमरच्या पहिल्या वेतनाचा ५० हजार रुपयांचा धनादेश बुधवारी (ता. ३) शाळेकडे सुपूर्द केला. अमरचे आई-वडील साधना व प्रशांत महाजन, मुख्याध्यापिका ज्यूलिएट अब्राहम, ब्लेसी मिस, सि. सेलीन, सि. डेस्ला, स्वाती पात्रा, नाझिया काझी, वर्मा मिस, विद्या अय्यर आणि शिरीष पाठक व शिक्षक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.