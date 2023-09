Anandacha Shidha : ‘गौरी-गणपती’मध्ये 100 रूपयांत आनंदाचा शिधा! जिल्ह्यात 6 लाख लाभार्थी

By

Anandacha Shidha : ‘गौरी-गणपती’ उत्सवात राज्यातील गोरगरीबांना अवघ्या १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे लाखो गोरगरीबांना ऐन सणासुदीत दिलासा मिळणार आहे.

त्यात प्रत्येकी एक किलो रवा, चणा डाळ, साखर, खाद्य तेल या जिन्नसाचा समावेश आहे. जिल्ह्यात सहा लाखांवर रेशन कार्डधारक लाभार्थ्यांना आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. दरम्यान, संबंधीत पुरवठादाराकडून अद्याप पाकिटांचा पुरवठा झालेला नाही. (anandacha shida for 100 rs in in Gauri Ganpati jalgaon news)

राज्य शासनाने गतवर्षी दिवाळीत व नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला आनंदाचा शिधा १०० रुपयात दिला होता. यंदाही राज्यातील एकूण १ कोटी ६५ लाख ६० हजार २५६ शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल.

दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. डाळीही महागल्या आहेत. खाद्य तेलाचे दर अवाक्यात असले, तरी गोरगरीबांना दैनंदिन रोजगारात दिवाळीसह अन्य सणही साजरे करणे सोपे नाही. यामुळे हा आनंदाचा शिधा वाटपाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

तालुकानिहाय लाभार्थी

तालुका एकूण लाभार्थी

जळगाव ७८,३६३

यावल ४०,८६१

एरंडोल २५,२३९

धरणगाव २९,४४४

पारोळा ३०,४७८

अमळनेर ५०,७८६

जामनेर ४८,९६४

भुसावळ ३९,५३७

मुक्ताईनगर १६,३६६

कुऱ्हा ११,४०४

बोदवड १५,२७३

रावेर ३५,६७८

चोपडा ४६,५०१

पाचोरा ४६,०१९

भडगाव २६,५०४

चाळीसगाव ६१,११३

एकूण ६ लाख २० हजार ६५०

"जिल्ह्यातील ६ लाख २० हजार ६५० जणांना हा लाभ मिळेल. प्रत्येक लाभार्थीपर्यंत शिधा पोहोचावा यासाठी प्रशासनातर्फे अजून सबंधित पुरवठादाराकडून आनंदाच्या शिधा पाकीटांचा पुरवठा झालेला नाही. तो झाला की लगेच वाटप सुरू होईल." -संजय गायकवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी