Jalgaon Crime News : गुदामावर छाप्यात जनावरांची कातडी जप्त

Jalgaon Crime News : शहरातील सुप्रिम कॉलनीत ममता बेकरीजवळील एका गुदामात शनिवारी (ता. ८) दुपारी जनावरांच्या कातडीचा मोठा साठा मिळून आला. (Animal hides were seized in raids on warehouse jalgaon crime news)

एमआयडीसी पोलिसांसह मनपाच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करत गोदाम सिल केले आहे. कातडी जप्त करण्यात आली असून, एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान, कातडीचे नमूने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत.

याबाबत पोलिसांना नियंत्रणकक्षाच्या ‘डायल ११२’ या क्रमांकावरून गुप्त माहिती मिळाली होती. नियंत्रणकक्षाने तत्काळ एमआयडीसी पेालिसांना सतर्क केले. त्यानुसार पोलिसांनी तातडीने कार्यवाही सुरू केली. महापालिकेच्या मटन मार्केट विभागालाही ही बाब कळविण्यात आली.

त्यानुसार मनपाचे पथकही घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांच्या व मनपाच्या पथकाने गोडावूनमध्ये पाहणी केल्यानंतर त्यांना हजारो जनावरांच्या कातडीची साठवणुक केल्याचे आढळून आले

जेसीबीने तोडले गुदाम

पोलिसांसह मनपाच्या पथकाने कारवाई करून जेसीबी बोलावून गुदामाची भिंत तोडण्यात आली. याठिकाणी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना बोलवून चाचणीसाठी कातडींचे नमूने घेण्यात आले. तसेच जप्त केलेली कातडी जमिनीत पुरविण्यात येणार असल्याचे मनपा प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

पोलिस उपनिरीक्षक आनंदसिंग पाटील, दीपक जगदाळे, विकास सातदिवे, पंकज पाटील, विशाल कोळी, राहुल रगडे यांच्यासह आरोग्य अधीक्षक जितेंद्र किरंगे, आरोग्य निरीक्षक विशाल वानखेडे, अधीक्षक संजय ठाकूर, किशोर सोनवणे आदींच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली. एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.