Jalgaon Crime News : बोदवडला दोन गटात राडा, 17 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Jalgaon Crime News : शहरातील मेहतर वाडा गुरुवारी (ता. ६) येथे दोन गटांत वाद होऊन परस्परविरोधी १७ जणांविरुद्ध दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case of rioting was registered against 17 persons after dispute between 2 groups jalgaon crime news)

फिर्यादी संदीप जारी मिलादे (रा. मेहतरवाडा) हा राजकुमार बागडे व संशयिताचे भांडण मिळवण्यासाठी गेला असता याचा राग धरून संशयितांनी मिलादे याचा भाऊ प्रदीप मिलादे, काका मदन मिलादे, काकू कंचन मिलादे व राजकुमार बागडे फिर्यादीसह या सर्वांना लाठ्या काठ्या व तलवारीने मारहाण केली.

यात संदीप मिलादे, प्रदीप मिलादे, मदन मिलादे याच्या डोक्यावर मार जबर बसल्याने रक्तबंबाळ जखमी झाले असून, जळगाव रूग्णालयात उपचार घेत आहे. फिर्यादीचे फिर्यादीवरून १७ जणांवर दंगलीचा गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस कर्मचारी रवींद्र गुरचळ तपास करीत आहेत.