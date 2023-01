By

जळगाव : विज्ञानात खगोलशास्त्र हा सर्वांत मनोरंजक विषय आहे. विविध परिस्थितीत दिसणाऱ्या किंवा घडणाऱ्या खगोलीय घटना अत्यंत अद्भुत असतात. त्यातील एक ‘मायक्रो मून’ची स्थिती शनिवारी (ता. ७) खगोलप्रेमींना अनुभवता येणार आहे.

चंद्राची पृथ्वीभोवती फिरण्याची कक्षा थोडी अंडाकृती आहे. त्यामुळे चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर सतत बदलत असते. चंद्र पृथ्वीच्या कधी जवळ तर कधी दूर असतो. जवळ असलेल्या बिंदुला पेरिजी आणि दूर असलेल्या बिंदुला अपोजी म्हणतात. (Astronomy Micro Moon visible on Saturday full moon Feeling of smaller less luminous moon experience astrologer Jalgaon News)

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

हेही वाचा: SAKAL Impact News : समस्या दूर होताच साईंग्राम उद्यान चकाचक!

सुपरमून अन्‌ मायक्रो मून

चंद्राचे पृथ्वीपासून सरासरी अंतर ३ लाख ८४ हजार ४०० कि.मी. आहे. पृथ्वीभोवती फिरताना चंद्र पौर्णिमेस ज्यावेळी पेरिजी बिंदूवर येतो, त्यावेळी पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील अंतर सगळ्यात कमी म्हणजे ३ लाख ५६ हजार ५०० कि.मी. असते.

अंतर कमी झाल्यामुळे इतर दिवशी दिसणाऱ्या आकाराच्या तुलनेत चंद्र १४ टक्के मोठा आणि ३० टक्के जास्त प्रकाशित दिसतो. आकाराने मोठा दिसणाऱ्या पौर्णिमेच्या या चंद्राला ‘सुपरमून’ (SuperMoon) म्हणतात.

याची विरुद्ध बाजू म्हणजे पृथ्वीभोवती फिरताना चंद्र पौर्णिमेच्या दिवशी ज्यावेळी अपोजी बिंदूवर येतो, त्यावेळी पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील अंतर सगळ्यात जास्त म्हणजे ४ लाख ६ हजार ७०० कि.मी. इतके असते.

अंतर जास्त झाल्यामुळे इतर दिवशी दिसणाऱ्या आकाराच्या तुलनेत चंद्र १४ टक्के लहान आणि ३० टक्के कमी प्रकाशित दिसतो. आकाराने लहान दिसणाऱ्या या पौर्णिमेच्या चंद्राला ‘मायक्रो मून’ असे म्हणतात. आणि हे अंतर येत्या पौर्णिमेस शनिवारी (ता. ७) सर्वांत कमी राहणार असल्याने ‘मायक्रो मून’ची अनुभूती खगोलप्रेमींना घेता येणार आहे.

"चंद्राच्या आकारात होणारा हा बदल आपल्याला प्रत्यक्षात दिसत असला तरी वास्तविक नाही. तर पृथ्वी व चंद्र यांच्यातील अंतर कमी-जास्त झाल्याने आपल्याला होणारा चमत्कारिक भास आहे."

- अमोघ जोशी, खगोल अभ्यासक

हेही वाचा: Nashik News : कामाच्या अनुभवावरून सफाई कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार! राज्य शासनाचा निर्णय