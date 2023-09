Jalgaon Crime : संशयिताला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यावर हल्ला

By

Jalgaon Crime : येथील बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील फरार आरोपीला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यावर हल्ला केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १) रात्री घडली.

हल्ल्यात पोलिस कर्मचारी जखमी झाला असून, या प्रकरणी फैजपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Attack on police went to arrest suspect jalgaon crime news)

पोलिस हा फैजपूर हद्दीतील महेंद्र ढाबा येथे येत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांना मिळाली असता पथकास तत्काळ दालनात बोलावून संशयितास ताब्यात घेण्याबाबत सूचना देऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यावरून पथक घटनास्थळी रवाना झाले.

मिळालेल्या माहितीची खात्री केली असता संशयित आल्याचे निष्पन्न झाले. त्या वेळी महेंद्र ढाब्याजवळ रोडवर सापळा रचून ताब्यात घेत असताना पोलिस कर्मचारी प्रशांत सोनार यास शुक्रवारी (ता.१) रात्री सव्वाबाराच्या सुमारास निखिल राजपूत याने फायटरने उजव्या डोळ्याखाली मारून धक्काबुक्की केली.

तसेच हल्ला करून कारमधून पळून गेले. फैजपूर पोलिस ठाण्यात प्रशांत सोनार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित निखिल राजपूत,अनिषा उर्फे मोही रितेश रतनानी सोबत तीन अनोळखी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपनिरीक्षक लोखंडे तपास करीत आहेत.