Jalgaon News : ‘सामाजीक न्याय’तर्फे यंदा विविध पुरस्कारांचे वितरण; अर्ज सादर करण्याची १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत

Jalgaon News : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे २०१९-२० ते २०२२-२३ पर्यंतचे पुरस्कार यंदा देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अर्ज पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. (awards will be given from 2019 20 to 2022 23 by Department of Social Justice and Special Assistance jalgaon news)

यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहू-फुले-आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार आदींचा समावेश आहे.

यापूर्वी ज्यांनी २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ च्या पुरस्कारांसाठी अर्ज केला आहे, त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची गरज नाही. ज्या वर्षाकरीता अर्ज केला असेल, त्या वर्षाकरीताचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल सादर करावा.

ज्या वर्षासाठी व ज्या पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यात येत आहे, त्यासंदर्भातील विहीत अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

समाजकल्याण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या इच्छुकांनी या पुरस्कारासाठी कागदपत्रांसह आपले अर्ज १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांनी केले आहे.

या विविध पुरस्कारांची जाहिरात व अर्जाचा नमुना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या https://sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.