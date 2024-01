Jalgaon: 2 लाख दिव्यातून साकारणार राम मंदिराची 'मोजेक पेंटींग'! चाळीसगावात कथेप्रसंगी प्रतिकृतीचे होणार ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड'

चाळीसगाव : खासदार उन्मेष पाटील यांच्या संकल्पनेतून आयोजित केलेल्या पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या कथा सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरु आहे. मालेगाव रस्त्यावरील सुमारे ४० एकरात प्रभू श्रीराम व मंदिराचे दोन लाख दिव्यांमधून ‘मोजेक पेंटींग’ची प्रतिकृती साकारली जाणार आहे.

ही चित्रकृती जागतिक रेकॉर्ड करणार असल्याची माहिती खासदार उन्मेष पाटील यांनी दिली. (ayodhya Ram mandir will made from 2 lakh lamps replica of temple will world record on occasion of story in Chalisgaon Jalgaon News)