Ayushman Bharat Card: रेशन दुकानातही मिळणार आयुष्यमान भारत कार्ड; लाभार्थ्यांना दिलासा

Ayushman Bharat Card : तालुक्यात आता ग्रामपंचायतीबरोबरच रेशन दुकानातही आयुष्यमान भारत कार्ड काढून मिळणार आहे. याबाबत तालुक्यातील १७४ रेशन दुकानदारांना तहसील कार्यालयात प्रशिक्षण देण्यात आले.

सेतू केंद्रांची संख्या अत्यल्प असल्याने नागरिकांची आयुष्यमान भारत कार्ड काढण्यासाठी पायपीट होत होती. याची दखल घेऊन तहसीलदार नानासाहेब आगळे यांनी बुधवारी (ता. २७) तालुक्यातील सर्व रेशन दुकानदारांना आयुष्यमान भारत कार्ड काढण्याचे प्रशिक्षण दिले. (Ayushman Bharat card will be available in ration shops jalgaon news)