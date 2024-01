Bahinabai Mahotsav : बहिणाबाई महोत्सवाची आजपासून मेजवानी

Jalgaon News : भरारी फाउंडेशनतर्फे गुरुवार (ता. २५)पासून बहिणाबाई महोत्सव होत आहे. या उत्सवात विविध प्रकारच्या वस्तूंच्या स्टॉलसह सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानीही अनुभवायला मिळणार आहे.

भरारी फाउंडेशनतर्फे २५ ते २९ जानेवारीदरम्यान सागर पार्क मैदानावर बहिणाबाई महोत्सव होणार आहे. यंदा महोत्सवाचे ९ वे वर्ष आहे. (Bahinabai will also experience a feast of cultural programs along with stalls of various kinds of goods jalgaon news)