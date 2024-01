Dhule Marathon 2024 : कुस्तीगीर, धावपटूसह सिनेतारका धुळ्यात; पोलिस मैदानावर 4 फेब्रुवारीला ‘धावोत्सव’

Dhule Marathon 2024 : जिल्ह्याची नवी ओळख ठरलेल्या आणि क्रीडापटूंसह हौशी धुळेकरांच्या मनामनात ठसलेली धुळे मॅरेथॉन स्पर्धा २०२४ (सीझन- २) अवघ्या दहा दिवसांवर येऊ ठेपली आहे. गेल्या वर्षी निरामय आरोग्योत्सव आणि पंचवीस हजारांहून अधिक स्पर्धकांच्या सहभागातून धावोत्सवाची अनुभूती धुळेकरांनी घेतली.

यापाठोपाठ यंदा ४ फेब्रुवारीला पहाटे पाचपासून पोलिस कवायत मैदानावर होणाऱ्या मॅरेथॉनची सर्वांना हुरहुर लागून असून, नामांकित कुस्तीपटू, धावपटू, सिनेतारका या वेळी आकर्षण असतील. (February 4th is marathon famous wrestlers runners movie stars will be there dhule news)