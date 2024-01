Jalgaon Crime News : पैसे पडल्याचे सांगून भामट्याने लांबविला कार मधील लॅपटॉप

Jalgaon Crime News : कारवरील चालकाला अहो...तुमचे पैसे खाली पडल्याचे सांगत, चालकाचे लक्ष विचलित होताच सेकंदात कारच्या सिटवरील लॅपटॉप लंपास झाला.

लहान मुलाच्या मदतीने चोरट्याच्या टोळीने भरगच्च गर्दीने ओसंडून वाहणाऱ्या दाणाबाजारात सर्वांदेखत लॅपटॉप चोरट्यांनी चोरून नेल्याची घटना शुक्रवारी एका ड्रायफ्रुट दुकाना समोर घडली. (Bhamtya extended laptop in car saying that money has fallen jalgaon crime news)