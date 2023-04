Jalgaon News : भिलाली बंधारा ठरणार शो पिस..! केवळ 10 फूट खोल पायाभरणी

By

Jalgaon News : भिलाली (ता. पारोळा) येथे बोरी नदीवर सुमारे एक कोटी ३६ लाखाच्या निधीतून साठवण बंधारा साकारण्यात येत आहे. (Bhilai dam is having only 10 feet deep foundation jalgaon news)

कामास सुरवात झाली असून, काम निकृष्ट असल्याची तक्रार शिवाजी पाटील यांच्यासह शेतकरी, ग्रामस्थांनी केली आहे. हे काम तत्काळ न थांबविल्यास उपोषणाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. एवढा निधी उपलब्ध होऊन जर का दर्जेदार काम होणार नसेल तर हा बंधारा केवळ शो पिस ठरेल, असेही श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे.

अमळनेर मतदारसंघातील भिलाली येथे आमदार अनिल पाटील यांच्या प्रयत्नातून एक कोटी ३६ लाखांच्या बंधाऱ्यास मंजुरी मिळाली आहे. या कामास सुरवातही झाली आहे. मात्र, बांधकाम विभागाचे संबंधित अभियंता व ठेकेदार काम करताना हलगर्जीपणा करत असल्याचा आरोप होत आहे.

मुळात खोलवर दगडापासून फाउंडेशन करून टिकाऊ काम करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा बंधाऱ्यातील पाणी वाया जाऊन हा बंधारा केवळ ‘शो पीस’ ठरणार असल्याचे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. या कामाची चौकशी करण्यात यावी. कामाच्या गुणवत्ता नियंत्रकांनीही याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह ग्रामस्थांनीही केली आहे.

फरशी पुलासही धोका

भिलाली येथील बोरी नदीवरील फरशी पुलालगत हा बंधारा तयार करण्यात येत आहे. या बंधाऱ्याची खोली सुमारे तीस फूट खाली असलेल्या दगडापर्यंत घेण्यात यावी. वरवर मातीवर पायाभरणी करू नये, अन्यथा वाया जाणाऱ्या पाण्यामुळे फरशी पुलासही धोका उद्भवू शकतो, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी संबंधितांनी गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

"भिलाली बंधाऱ्याची नुकतीच आपण पाहणी केली आहे. बंधाऱ्यासाठी खोलवरून पायाभरणी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. याबाबत आपण संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधाऱ्यांचे काम निकृष्ट होऊ नये, याबाबत सूचना दिल्या आहेत. बंधाऱ्याचे काम दर्जेदारच होईल. शेतकरी हितासाठी आपण कटिबद्ध आहोत." - अनिल पाटील, आमदार, अमळनेर.