Jalgaon Accident News: सुसाट वेगातील ट्रक दिसताच राखले प्रसंगावधान; दुचाकी दाबली आणि कारचे नुकसान

Jalgaon News : गुजरातच्या कच्छ-भूज येथून शौचालयाची भांडी घेऊन मध्य प्रदेशकडे जाणाऱ्या ट्रकवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने सुसाट ट्रक आकाशवाणी चौक सर्कलवर आदळून उलटला. ट्रक उलटून त्याखाली दुचाकी दाबली गेली. समोरील उभ्या कारचे मोठे नुकसान झाले.

अपघातात ट्रकचालक जखमी झाला. कारमधील चौघांसह दबलेल्या दुचाकीवरील चालकाने प्रसंगावधान राखल्याने मोठा अनर्थ टळला. जिल्‍हापेठ पोलिसांत चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (bike car Stopped as soon as speeding truck was seen jalgaon news)