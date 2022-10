By

अमळनेर : दोन महिन्यांपूर्वी माती वाहतूक करताना सापडलेले डंपर सोडण्यासाठी दीड लाख रुपये घेताना मंडलाधिकारी व तलाठी यांना लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडल्याची घटना बुधवारी (ता.१३) दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास तलाठी कार्यालयात घडली.

अमोल बेहरे हा बिल्डिंग मटेरियलचा व्यवसाय करतो. काही दिवसांपूर्वी त्याने डंपर (क्रमांक : एम एच १८ एए ११५३) करारावर घेतले होते. दोन महिन्यांपूर्वी माती वाहतूक करताना महसूल पथकाने पकडल्यानंतर तहसील आवारात डंपर जमा करण्यात आले होते.(Bribe of one and a half lakhs case Arrest Talathi Bribery Board officials Jalgaon News)

हे डंपर सोडविण्यासाठी शहर तलाठी गणेश राजाराम महाजन (वय ४६, रा. पाळधी ता धरणगाव) व मंडलाधिकारी दिनेश श्यामराव सोनवणे यांनी मंगळवारी (ता.१२) दीड लाख रुपयांची मागणी केली.

आज तक्रारदाराकडून दीड लाख रुपये रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक शशिकांत पाटील, दिनेशसिंग पाटील, सुरेश पाटील, अशोक अहिरे, सुनील पाटील, रवींद्र घुगे, महिला कॉन्स्टेबल शैला धनगर, जनार्दन चौधरी, किशोर महाजन, बाळू मराठे, सुनील वानखेडे, ईश्वर धनगर, महेश सोमवंशी, प्रदीप पोळ, राकेश दुसाने, सचिन चाटे, गणेश ठाकूर, अमोल सूर्यवंशी यांच्या पथकाने दोघांना पकडले. दोघा संशयितांना चौकशीसाठी जळगाव येथे नेण्यात आले. उशिरापर्यंत संशयितांच्या घराची झडती घेतली जात होती. पोलिस निरीक्षक एन. एन. जाधव तपास करीत आहेत.

