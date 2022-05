Crime Alert : बँक कर्मचाऱ्याच्या घरीच घरफोडी

By

पारोळा (जि. जळगाव) : शहरातील गंगुबाईनगर येथे बँक कर्मचाऱ्याचे (Bank Employee) घर बंद असल्याचा फायदा घेत रोकडसह लाखाच्या वर दागिने लंपास केले. (Burglary at the house of a bank employee Jalgaon News)

ललित राजपूत हे ३० एप्रिलला कामानिमित्त नागपूर येथे गेले होते. त्यातच त्यांची पत्नी ही अक्षय तृतीयाच्या (Akshay Tritiya) सणानिमित्त माहेरी असल्याने राजपूत यांचे घर बंद होते. सोमवारी (ता. २) सकाळी ११ ते तीन सकाळी साडेचारच्या सुमारास शेजारील घरातील दरवाजाचा कडी-कोयंडा तुटलेल्या अवस्थेत दिसल्यामुळे राजपूत यांनी घरात प्रवेश केला असता घरातील ७० हजार रुपये रोख तसेच पाच ग्रॅम वजनाची सोनसाखळी, एक ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे पेंडल, दीड ग्रम सोन्याच्या अंगठ्या, एक ग्राम सोन्याची नथ, चांदीचे दागिने भांडे तसेच साखळ्या असा सर्व मिळून एक लाखाच्या वर ऐवज चोरट्यांनी बंद घराचा फायदा घेत लंपास केला. याबाबत पारोळा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रवींद्र बागुल तपास करीत आहेत.

