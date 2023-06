Jalgaon News : रेल्वेच्या धक्क्याने वृद्धा जागीच ठार

Jalgaon News : शहरातील पिंप्राळा रेल्वे उड्डाणपुलाजवळ धावत्या रेल्वेचा धक्का लागल्याने वृद्धा जागीच ठार झाला. पिंप्राळा हुडकोतील रहिवासी साबेराबी जहूर कुरेशी (वय ५९) गुरुवारी (ता. १५) सकाळी अकराला मंगल कार्यालयात कामासाठी गेली.

काम आटोपून घरी परतत असताना, दुपारी चारच्या सुमारास पिंप्राळा रेल्वे उड्डाणपुलाजवळ धावत्या रेल्वेचा धक्का लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. (By shock of train old woman killed on the spot Jalgaon News)

घटनास्थळी काही नागरीकांनी मृत वृद्धेला ओळखले. साबेराबी कुरेशी हे नाव निष्पन्न झाल्यानंतर त्यांच्या मुलगा जुबेर कुरेशी याने तिची ओळख पटविली.

मृतदेह जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात नेला. शुक्रवारी (ता. १६) शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. याबाबत रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे.

