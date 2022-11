चाळीसगाव : येथील छत्रपती संभाजीनगरातील विवाहितेचा कर्ज फेडण्यासाठी माहेरून एक लाख रुपये आणावे, या मागणीसाठी शारीरिक व मानसिक छळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे.

येथील छत्रपती संभाजीनगरात राहणाऱ्या २५ वर्षीय विवाहितेचा २०१७ मध्ये धुळे येथील शिरूड गावातील भूषण देविदास चौधरी यांच्याशी विवाह झाला. सुरवातीला पतीसह सासरच्या मंडळींकडून चांगली वागणूक मिळाली.(Case has been registered in Chalisgaon in case of harassment of a married woman for 1 lakh Jalgaon Crime News)

हेही वाचा: Jalgaon Crime Update : खुनाच्या गुन्ह्यातील फरारी संशयित महिलेस अटक

त्यानंतर कर्ज फेडण्यासाठी माहेरून एक लाख रुपये आणावे, यासाठी तगाडा लावून शारीरिक व मानसिक छळ करायला सुरुवात केली. आई-वडिलांची परिस्थिती हलाखीची असल्याने विवाहितेने नकार दिला.

त्यावर सासरच्या मंडळींकडून चापटबुक्यांनी मारहाण करून मुलांसह विवाहितेला घराबाहेर हाकलून देण्यात आले. याप्रकरणी पीडितेच्या फिर्यादीवरून चाळीसगाव शहर पोलिस ठाण्यात पती भूषण देविदास चौधरी, सासू कमलबाई देविदास चौधरी, सासरे देविदास लक्ष्मण चौधरी, दीर ईश्वर देविदास चौधरी, नणंद सुनीता दत्तात्रय चौधरी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक के. के. पाटील यांच्या निर्देशानुसार पुढील तपास सुरू आहे.

हेही वाचा: Jalgaon : गोळीबार प्रकरणातील संशयितांची मिरवणूक