Jalgaon News : जिनिंगमध्ये बालकामगाराची 4 बोट तुटली; दवाखान्याचा खर्च देण्यास मालकाचा नकार

Jalgaon News : तालुक्यातील विचखेडे शिवारात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकाच्या मालकीच्या व्यंकटेश जिनिंगमध्ये बालकामगार मुलगी मशिनमध्ये चार हाताची बोटे अडकून तुटल्याने गंभीर जखमी झाल्याची घटना २ जूनला घडली होती.

या प्रकरणी दवाखान्याचा खर्च न दिल्याने जीनिंगमालक व व्यवस्थापकाविरुद्ध शनिवारी (ता.२२) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case registered against owner of company for not paying expenses of hospital jalgaon crime news)

तालुक्यातील विचखेडे येथे असलेल्या व्यंकटेश कोटेक्स जिनिंगमध्ये २ जूनला दुपारी दोनच्या सुमारास चिरालपुरा (ता.जि.खरगोन, मध्य प्रदेश) येथील १७ वर्षीय बालकामगार मुलगी- मुलगी जिनिंगमध्ये मशिनजवळ कापसाच्या कवड्यांमधील सरकी काढत असताना अचानक मशिनमध्ये बोट सापडल्याने डाव्या हाताची चारही बोटे तुटून रक्तबंबाळ झाली होती.

त्यामुळे मुलीच्या परिवारातील मंडळी जीनिंगमध्ये झालेल्या घटनेचा दवाखान्यातील खर्च मागण्यासाठी गेले असता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक तथा जिनिंग मालक अनिल पुंडलिक मालपुरे यांनी सांगितले, की तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा माझ्याकडून खर्च मिळणार नाही.

तुम्हाला जे करायचे आहे ते करून घ्या व धमकी दिली. या प्रकरणी पारोळा पोलिस ठाण्यात मुलीचे वडील विजय नानकिया गांगुर्डे यांनी फिर्याद दिल्यावरून जिनिंग मालक व व्यवस्थापकाविरुद्ध बालकामगार कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.