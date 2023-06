Jalgaon Railway News : मध्य रेल्वे सांडपाणी प्रक्रियेत अव्वल; पर्यावरणपूरक प्रकल्पांमुळे पाण्याच्या वापरात 6.3 टक्के घट

By

Jalgaon News : मध्य रेल्वेचा पर्यावरण आणि घर-संरक्षण व्यवस्थापन (इएन.एचएम) विभाग पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विविध उपाययोजना राबवीत आहे. विशेषतः जलसंधारणाच्या शाश्‍वत उपायांवर रेल्वेचा भर असून, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एसजीटी) आणि रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या नियमांनुसार हे उपाय केले जातात.

परिणामी, मध्य रेल्वेच्या पर्यावरणपूरक सांडपाणी प्रक्रिया उपक्रमाने गोड्या पाण्याच्या वापरात ६.३ टक्के घट झाली आहे.

मध्य रेल्वेकडे सांडपाणी आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ३२ हून अधिक जलशुद्धीकरण संयंत्रे आहेत. ज्याद्वारे दररोज एक कोटी लिटरपेक्षा जास्त पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. जी वाढत्या जलसंकटावर शाश्वत उपाय म्हणून येते.(Central Railway tops in sewage treatment 6.3 percent reduction in water consumption due to eco-friendly projects Jalgaon News)

तसेच प्रदूषित पाण्याचा पर्यावरणातील विसर्ग दूर करते. हे प्रक्रिया केलेले पाणी नंतर स्वच्छतेसाठी वापरले जाते, जसे ट्रॅक धुणे, स्थानक पुसणे आदींसाठी या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर केला जातो.

२०२२ मध्ये १५७५ किलोलिटर प्रतिदिन पाणी तयार करण्याच्या क्षमतेसह १० नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

ज्यात लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे प्रत्येकी १२० किलोलिटर प्रतिदिन क्षमतेचे २ वॉटर रिसायकलिंग प्लांट, अहमदनगर येथे ५० किलोलिटर प्रतिदिन क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी), २०० किलोलिटर प्रतिदिन क्षमतेचा नाशिक रोड एसटीपी प्लांट. अकोला एसटीपी- ५०० (केएलडी) क्षमता, खांडवा एसटीपी ५००(केएलडी) क्षमता, कोपरगाव एसटीपी - १५ केएलडी, सोलापूर एसटीपी - १५ केएलडी क्षमता, नागपूर एसटीपी - ४० केएलडी क्षमतेचा अजनी, साईनगर शिर्डी एसटीपी- १५ केएलडी क्षमतेचा प्लांट आहे.

पाण्याचेही होते लेखापरीक्षण

जलसंधारणाच्या या व्यापक उपाययोजनांमुळे मध्य रेल्वेने ताज्या पाण्याच्या वापरामध्ये ६.३ टक्के घट नोंदवली आहे आणि संपूर्ण झोनमधील प्रमुख उपभोग केंद्रांवर जल लेखापरीक्षण आणि बचत प्रक्षेपणांद्वारे जलसंपत्तीचे संरक्षण करण्यात पुढे आहे.