Jalgaon District Bank: सोसायटींच्या अनिष्ट तफावतीवरील व्याज बंद; संचालक मंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Jalgaon District Bank : अनिष्ट तफावतीत असलेल्या जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांना व्याजाचा मोठा भुर्दंड बसत होता. त्यामुळे दिवसेंदिवस ही रक्कम वाढत जात होती. त्यामुळे या संस्थांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा बँकेने अनिष्ट तफावतीवर लावण्यात येणारे व्याज या वर्षापासून बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा बँक स्थापनेपासून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले.

जळगाव जिल्ह्यात एकूण ८७६ विविध कार्यकारी संस्था आहेत. यापैकी ५५३ संस्था अनिष्ट तफावतीत आहेत. त्याची एकूण रक्कम ६०५ कोटी १० लाख रुपये आहे. यात ५० लाखांवरील अनिष्ट तफावतीच्या २९१ संस्था आहेत. (Cessation of interest on undesirable differences of societies by Jalgaon District Central Cooperative Bank news)