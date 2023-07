Jalgaon News : तांबापुरातील नागरिक धडकले महापालिकेवर.. भरपाई नाहीच; उलट 20 हजारांची घरपट्टी

Jalgaon News : पावसामुळे तांबापुरा भागातील नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले. त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यांना नुकसानभरपाईची अपेक्षा होती.

ती तर मिळालीच नाही, उलट २० हजार रुपयांची घरपट्टीची बिले महापालिकेने पाठवून दिली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या तांबापुरा भागातील नागरिकांनी मंगळवारी (ता. ११) महापालिकेवर धडक मोर्चा काढला. (citizens of Tambapura area took out strike march on Municipal Corporation on 11 july jalgaon news)

मंगळवारी दुपारी तांबापुरा भागातून हा मोर्चा काढण्यात आला. यात मोठ्या प्रमाणात महिला सहभागी झाल्या होत्या. महापालिकेत आल्यावर ‘आम्हाला नुकसानभरपाई द्या’, ‘घरपट्टीच रद्द करा’ अशा घोषणा त्यांनी दिल्या. या वेळी १७ मजली इमारतीचा परिसर दणाणला होता. आपल्याला आलेल्या घरपट्टीची बिले नागरिकांनी दाखविली. संतप्त नागरिकांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले.

विकार काकर यांनी सांगितले, की तांबापुरा भागात कोणत्याही सुविधा नाहीत. नुकत्याच पडलेल्या पावसामुळे सर्व नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूही वाहून गेल्या आहेत. त्यामुळे शासनाकडून मदतीची अपेक्षा करण्यात येत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, अद्यापही कोणतीही मदत मिळालेली नाही. मात्र, महापालिकेने या भागातील नागरिकांना घरपट्टीची बिले पाठविली आहेत. ती बिलेही प्रचंड प्रमाणात आहेत. काहींना २० हजार, पाच हजार, ३० हजार अशा रकमेची बिले आली आहेत. या भागातील नागरिक गरीब आहेत, ती बिले कशी भरणार, असा प्रश्‍नही नागरिकांनी उपस्थित केला.

बिले रद्द करा, भरपाई द्या

आम्हाला पाठविलेली घरपट्टीची बिले रद्द करावीत, पावसाचे पाणी आमच्या घरात घुसल्याने आमच्या जीवन जगण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपत्तीग्रस्त म्हणून आमची घरपट्टी रद्द करावी, तसेच आम्हाला नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही नागरिकांनी केली.