Jalgaon Ajit Pawar : महायुतीच्या माध्यमातून जनतेच्या विकासाची कामे करा : अजित पवार

Jalgaon Ajit Pawar : राज्यात महायुती होण्याअगोदर जळगाव जिल्हा बँके,धरणगाव बाजार समितीत तीन पक्षाची महायुती झाली होती.

आता हीच महायुती टिकवून ठेवून जिल्ह्यात जनतेची विकासाची कामे करा, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. (Ajit Pawar statement about Do people development work through Mahayuti jalgaon news)

जिल्हा बँक अध्यक्ष संजय पवार यांनी जळगाव दौऱ्यात त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

धुळे येथे ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार जळगाव विमानतळावर उतरून मोटारीने धुळ्याकडे गेले होते.

कार्यक्रम झाल्यावर सायंकाळी धुळे येथून मोटारीने ते जळगाव विमानतळावर आले होते. त्यावेळी संजय पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली.

यावेळी संजय पवार म्हणाले कि, राज्यात भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी कॉग्रेस यांची महायुती होण्याअगोदर ती जळगाव जिल्ह्यात झाली होती.जळगाव जिल्हा बँक अध्यक्ष निवडीत तर धरणगाव बाजार समिती संचालक निवडीतही महायुती झाली होती.

त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कि आता ही महायुती टिकवून ठेवा आणि जनतेच्या विकासाची कामे करा. यावेळी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार लताताई सोनवणे, जिल्हा दूध संघाचे संचालक रोहित निकम उपस्थित होते.