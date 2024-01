Jalgaon Crime News : ‘FDA’च्या 2 तोतया अधिकाऱ्यांना अटक

Jalgaon News : अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी भासवून शहरातील जयहिंद कॉलनीत गुटखा विक्रेत्याकडून पाच लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या दोन भामट्यांना शहर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे तर तिसरा संशयित फरार झाला असून, तिघांविरोधात चोपडा शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अटक केलेल्या दोन संशयितांमध्ये एकजण हा पोलिस कर्मचारी असून, यापूर्वीही त्याच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. (city police arrested two fake officials demanded extortion of Rs 5 lakh from gutka seller cities jalgaon crime news)