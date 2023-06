Jalgaon Crime News : उपोषणकर्ता व भाजप नगरसेवकाची चाळीसगाव पोलिस ठाण्यातच हाणामारी

By

Jalgaon Crime News : या उपोषणाला आज (ता.६) वेगळे वळण लागले.

शेख हे तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करीत असतांना अँग्लो उर्दू हायस्कूलचे संचालक तथा भाजप (BJP) नगरसेवक चिरागोद्दीन शेख रफिक हे उपोषण स्थळी आले. (Clash between hunger striker and BJP corporator in Chalisgaon police station jalgaon crime news)

येथील नागद रोडवरील अँग्लो उर्दू हायस्कूलच्या भिंतीला लागून असलेले अतिक्रमण काढण्यात यावे, यासाठी शिवसेना शहर प्रमुख अल्पसंख्याक अध्यक्ष वसीम शेख (चेअरमन) हे चाळीसगाव तहसीलदार कचेरी समोर गेले सात दिवसापासून साखळी उपोषणास बसले आहेत.

दोघांमध्ये शाब्दीक बाचाबाची झाली. हा वाद वाढला. तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांनी हा वाद मिटवून दोघांना पोलिस ठाण्यात आणले असता तेथेही दोघांनी आपसांत आरडाओरड करत मारामारी केली.

पोलिसांनी दोघांचे भांडण सोडवत शांततेचा भंग केल्याप्रकरणी दोघांच्या विरोधात चाळीसगाव शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला आहे.