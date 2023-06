CM Jalgaon Daura : केळीचे लाडू, बिस्कीट, चिप्स मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागताला! भरिताची वांगीही देणार..

By

CM Jalgaon Daura : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी (ता. २७) ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत जळगावला येत आहेत. त्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी जिल्हा प्रशासन करीत आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करण्यासाठी खानदेशमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या केळीपासून बनविलेले लाडू, बिस्कीट, चिप्स आदी पदार्थांनी भरलेली बास्केट तयार केली जात आहे. त्याची जबाबदारी विभागीय कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांच्याकडे दिली आहे. (cm jalgaon daura district administration is making preparations for welcome news)

जळगावची (खानदेश) केळी अख्ख्या जगात प्रसिद्ध आहे. यामुळे केळीपासून बनविलेल्या उपपदार्थांच्या तब्बल आठ ते दहा बास्केट (टोपली) बनविल्या जात आहे. सोबतच केळीपासून धागाही तयार केला जातो. तोही या वेळी दिला जाणार आहे.

जेणेकरून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे केळी विषयाकडे अधिक लक्ष जाईल. केळीपासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थांसाठी शासनाने विशेष दर्जा दिल्यास रोजगारनिर्मिती शक्य आहे, याची माहिती मंत्र्यांना दिली जाणार आहे. यासोबत आकर्षक केळी, भरिताची वांगीही दिली जातील.

बहिणाबाईंची गाणी

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी सर्वांना ठाऊक आहेत. बहिणाबाईंची रचलेल्या कविता व गाण्याचे पुस्तके (साने गुरुजी लिखित) यावेळी मंत्र्यांना दिली जातील. यामुळे बहिणाबाईंच्या कार्याला अधिक उजाळा मिळेल.

मुख्यमंत्री करणार ट्रॅक्टरवाटप

कृषी विभागाच्या योजनेंतर्गत महिला शेतकऱ्यांपैकी एका शेतकरी महिलेला मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते ट्रॅक्टरवाटप हेाईल. एकूण २० कृषी वाहने, अवजारांचे या वेळी वाटप होईल. कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या माहितीचे स्टँडी लावण्यात येणार आहे. तृणधान्य वर्ष असल्याने तृणधान्याच्या फायद्याचे स्टँडीही कृषी विभागातर्फे लावले जातील.

"मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अनोख्या पद्धतीने (केळीचे उपपदार्थ असलेली बास्केट) स्वागत केले जाणार आहे. केळीपासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थांना शासनाने मदत केल्यास रोजगारनिर्मिती शक्य असल्याचे शासनाला सांगण्याचा आमचा प्रयत्न असेल." -संभाजी ठाकूर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी