Jalgaon News : पालेभाज्या महागल्याने गृहिणींची वाढली कटकट; त्याच ‘त्या’ भाज्या खाऊन चिमुरडे वैतागले

Jalgaon News : मान्सून लांबतच चाललंय. दुसरीकडे विहिरीतील, कूपनलिकेमधील पाणीही कमी कमी होत चाललंय. यामुळे भाज्यांची आवक बाजारात कमी होत आहे. परिणामी, भाज्यांच्या दरात दुप्पट वाढ झाली आहे.

रोजच्या रोज त्याच त्या पालेभाज्या खाऊन शाळकरी विद्यार्थ्यांना आता कंटाळा आल्याचे चित्र अनेक घरांत सध्या पाहावयास मिळत आहे. (leafy vegetables became more expensive housewives become in problem in making food Jalgaon News)

पाऊस लांबला, तरी दुसरीकडे शेतकरी, भाज्या घेणाऱ्यांची चिंता दिवसेंदिवस वाढत आहे. मेथी, शोपू पालक, आंबटचुका, गवार, भेंडी आदी भाज्यांचे दर ८० ते १०० रुपये प्रतिकिलो झाले आहेत.

भाज्या महागल्यामुळे गृहिणीचे किचनचे बजेट कोलमडले आहे. सर्वसामान्यांच्या आहारातून भाज्या आता बाजूला होत चालल्या आहेत. सर्वच डाळीही महाग झाल्या आहेत. सर्वसाधारण तूर, मसूर, मूग आणि उडीद डाळ साधारणपणे आपल्याकडे आहारात वापरतात.

मागच्या तीन आठवड्यांत डाळींच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. वास्तविकपणे पालेभाज्या आणि फळभाज्या महाग झाल्यास त्याला पर्याय म्हणून डाळींचा वापर वाढतो, पण सध्या भाज्या आणि डाळी दोन्ही महाग झाल्याने सर्वसामान्यांना त्याची झळ बसत आहे.भाज्या महागल्या, म्हणून गृहिणी मटकी, मूग, चवळी, हरभरा, वाटाणा या कडधान्याच्या भाज्या करण्यावर भर देत आहेत.

भाज्यांचे कडाडलेले किलोचे दर असे

*मेथी--८० ते १००

*वांगी (भाजीचे)--६० ते ८०

*भेंडी--७० ते ८०

*पत्ताकोबी--४० ते ५०

*ढोबळी मिरची--४० ते ६०

*बटाटा--२०

*गवार--६० ते ८०

*पालक--६० ते ८०

*काकडी--७० ते ८०

*फ्लॉवर--६० ते ७०

*हिरवी मिरची- ६० ते ८०

*शेवगा शेंगा--६० ते ८०

*भरिताचे वांगे--३० ते ४०

*कोथिंबीर--८० ते १००

*अद्रक--१६० ते २००

"भाज्यांचे दर वाढल्याने किचनचे बजेट कोलमडले आहे. पावसाअभावी भाज्यांचे दर वाढल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे सिलिंडर, डाळींचे दरही वाढले आहेत. वाढत्या महागाइने सर्वसामान्यांना जगणे कठीण झाले आहे."

-भाविका पाचपांडे, जळगाव

"पाण्याअभावी बाजारात भाज्यांची आवक कमी झाली आहे. भाज्यांचे दरच होलसेलमध्ये अधिक असतात. जादा दरात भाज्या घेण्यासाठी ग्राहक घसाघीस करतात. पाऊस पडला, की भाज्याची आवक काही दिवसांत वाढेल. तेव्हा दर आटोक्यात येतील."

गणेश पाटील, भाजी विक्रेता