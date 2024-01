Jalgaon News: जिल्हाधिकाऱ्यांवरच वाळू माफियांकडून पाळत! पोलिसांना दिली माहिती

जळगाव : जिल्ह्यात सध्या वाळू उपसा बंद असला तरी अवैधरीत्या वाळू उपसा सुरूच आहे. यामुळे महसूल विभागातील तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्यावर घरातून बाहेर पडण्यापासून तर ते कोठे कोठे जातात, कोठे थांबतात.

यावर वाळू माफियांची नजर असते. त्याप्रमाणे सोयीनुसार वाळू माफिया वाळूची अवैध वाळू वाहतूक करतात. आता तर चक्क जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मागेच दहा ते पंधरा युवक मोटारसायकलीद्वारे पाठलाग केल्याचे समोर आले आहे.

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले असता याबाबत पोलिसांना याबाबत माहिती देवून पाठलाग करणारे कोण याची माहिती काढण्यास सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले. (Collectors being followed by sand mafia Information given to police Jalgaon News)