Jalgaon Crime News : पोलिसाविरुद्ध विनयभंगाची तक्रार

Jalgaon Crime News : शहरातील सिंधी कॉलनीत झालेल्या प्राणघातक हल्ला प्रकरणात अटकेतील संशयिताच्या पत्नीचा पोलिसाकडून मोबाईलवर ‘मेसेज’ पाठवून विनयभंग झाल्याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला.(Complaint of molestation against police in jalgaon crime news)

इम्रान असे संशयित पोलिसाचे नाव असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मार्च २०२० मध्ये झालेल्या हाणामारीत चाकूहल्ला झाला होता. या गुन्ह्यात आठ संशयितांना पोलिसांनी अटक केली होती.

त्यापैकी दोन सख्खे भाऊ होते. एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या कोठडीत ते होते. कोठडीत असताना त्यांना भेटण्यासाठी संशयिताची पत्नी व सासू पोलिस ठाण्यात आले असता त्या वेळी संबंधित पोलिसाच्या संपर्कात आले होते.

त्या ओळखीच्या आधारे संबंधित पोलिसाकडून मोबाईलवर ‘मेसेज' पाठवून आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे विनयभंग करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदार महिलेने केला आहे. तसेच माझ्यासोबत संबंध ठेवले नाही, तर ‘रेकॉडिंग' तुझ्या पतीला ऐकवेन, अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.