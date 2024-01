Jalgaon News : ग्राहकांना मिळणार मुद्रांक शुल्कासह दंडात सवलत; 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदत

Jalgaon News : राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३ जाहीर केली. ग्राहकांना मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये सवलत अथवा माफी मिळणार आहे.

कमी मुद्रांकावरील नोंदणीस दाखल केलेल्या अथवा न केलेल्या ३१ डिसेंबर २०२० ला अथवा त्यापूर्वी निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजाचे मुद्रांक शुल्क भरून घेण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना एक डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी दोन टप्प्यात आणली आहे.(Concession on fines including stamp duty will be available to customers jalgaon news)