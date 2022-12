By

जळगाव : महापालिकेत आयुक्तपदाबाबत संभ्रम कायम आहे. मात्र, देविदास पवार यांनी सोमवारी (ता. ५) महापालिकेत त्यांच्या अधिपत्याखाली लोकशाही दिनानिमित्त कार्यक्रम घेतला. त्यानंतर मात्र ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीसाठी असल्याचे सागंण्यात आले. (confusion of post of Commissioner in jalgaon Municipal Corporation continues Latest Jalgaon News)

हेही वाचा : शेतमजूर ते कॅनाॅल मॅन...जाणून घ्या एक यशोगाथा....

हेही वाचा: Jalgaon News : राँगसाईड कारने घेतला दोघांचा बळी!; जळगाव-पाचोरा रस्त्यावरील हनुमान मंदिराजवळ अपघात

महापालिकेत महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्या बदलीला ‘मॅट’ने स्थगिती दिली आहे, तर दुसरीकडे देवीदास पवार यांनी आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. बदलीला स्थगिती असल्याबाबतचे ‘मॅट’च्या आदेशाची प्रत डॉ. विद्या गायकवाड यांनी आयुक्त देवीदास पवार यांना शुक्रवारी (ता. २) दिली होती.

त्यामुळे सोमवारी (ता. ५) याबाबत शासनाकडून काही तरी निर्णय येईल आणि आयुक्तपदाचा अधिकार कुणाला आहेत, याबाबत निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सोमवारी शासनाकडून याबाबत कोणतेही पत्र आलेले नाही. त्यामुळे आयुक्तपदाचे कामकाज देवीदास पवार यांनीच केले. त्यांनी लोकशाही दिनाचे काम केले. मात्र, अद्यापही त्यांनी कोणत्याही महत्त्वांच्या फाईलींवर स्वाक्षरी केली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

‘मॅट’ने महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्या बदलीला स्थगिती दिली आहे. त्यावर ९ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आयुक्तपदी कोण? याबाबतचा निर्णय ९ डिसेंबरला होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत देवीदास पवार हेच आयुक्तपदाचा कारभार सांभाळण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे.

हेही वाचा: Jalgaon Crime News : रावेर तालूक्यात एकाच कुटुंबातील तिघे हद्दपार!