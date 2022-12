Jalgaon Crime News : रावेर तालूक्यात एकाच कुटुंबातील तिघे हद्दपार!

जळगाव : जिल्ह्यातील रावेरमधील तिघा सख्य्या भावंडांना सहा महिन्यांसाठी हद्दपार करण्याचे आदेश जिल्‍हा पोलिस अधीक्षकांनी पारीत केले आहेत. जावेद शेख लुकमान (वय २७), सादीक शेख लुकमान (२३), सदाम शेख लुकमान (वय २०, सर्व रा. हत्तेहनगर, पाणी टाकीजवळ रावेर), असे तिघांची नावे आहेत. (Three from same family deported in Raver taluka Jalgaon Crime News)

रावेर पोलिस ठाण्याने पाठविलेल्या हद्दपार प्रस्ताव क्रमांक ६/२०२२ प्रमाणे जावेद शेख लुकमान, सादीक शेख लुकमान, सद्दाम शेख लुकमान यांच्याविरुद्ध दंगल घडविणे, दहशत माजवणे यांसह विविध गुन्हे दाखल असून, रावेर शहरात व शहराला लागून असलेल्या गावांत त्यांच्या टोळीची नागरिकांमध्ये भिती निर्माण झाली आहे. त्यांना रावेर शहरात शांतता ठेवण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध वेळोवेळी प्रतिबंधक कारवाई करूनही त्यांच्या वर्तनात सुधारणा झालेली नाही.

त्यांच्यामुळे जनतेच्या जीविताला, मालमत्तेस मोठा धोका निर्माण झाला आहे, असे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे तिघांच्या वर्तनात सुधारणा व्हावी, यासाठी पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी ता तिघांना सहा महिन्यांसाठी जळगाव जिल्ह्यातून हद्दपार केले आहे, अशी माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक किसन नजनपाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

