Jalgoan Agriculture News : बियाणे, खतांबाबत अडचणी सोडविण्यासाठी नियंत्रण कक्ष; येथे करा तक्रार

Jalgaon News : जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२३ सुरू झाला असून, यात बी-बियाणे, खते व किटकनाशकांबाबत शेतकरी, कंपनी प्रतिनिधी व विक्रेते यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी व तक्रारींचे वेळेत निराकरण होणे गरजेचे आहे. (control room was established at district level for immediate resolution of farmers problems jalgaon news)

कृषी निविष्ठांचा काळाबाजार व साठेबाजी रोखण्यासाठी, त्यांचे उत्पादन, वितरण व विक्री नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. याबाबत येणाऱ्या अडचणींचे तत्काळ निराकरण करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी दिली.

या नियंत्रण कक्षाशी दररोज सकाळी दहा ते सायंकाळी सात या वेळेत संपर्क साधण्यासाठी भ्रमणध्वनी ८९८३८३९४६८, कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक ०२५७-२२३९०५४,

टोल फ्री क्रमांक १८००२३३४००० या क्रमांकावर संपर्क करता येईल. सोबतच अडचण किंवा तक्रार saojalgaon@gmail.com वरही ई मेलद्वारे पाठविता येणार आहे.

जिल्हा स्तरावर बियाणे, खते व किटकनाशकांची गुणवत्ता व पुरवठ्यासंबंधी तक्रार निवारण कक्षात जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अरुण तायडे ८९८३८३९४६८, वरिष्ठ लिपीक संतोष भावसार ९८३८३९४६८, कृषी सहाय्यक समाधान देवरे ८९८३८३९४६८ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.