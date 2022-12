जळगाव : शहरातील प्रत्येक भागात जाऊन महापालिकेचे वैद्यकीय पथक नागरिकांनी बूस्टर डोस घेतला की नाही, याबाबत चौकशी करणार आहेत. ज्यांनी घेतलेले नसतील, अशा नागरिकांना बूस्टर डोस घरोघरी जाऊन देण्यात येणार आहेत.

तसेच महापालिकेच्या दवाखान्यात कोरोना चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. नागरिकांनी चाचणी करून घ्यावी, असे आवाहन महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त सुनील गोराणे यांनी केले.

महापालिका आयुक्त देवीदास पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. ३०) वैद्यकीय विभागाची बैठक झाली. सहाय्यक आयुक्त सुनील गोराणे, प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राम रावलानी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीत कोरोना प्रतिबंधक व गोवर रूबेला लसीकरणाचा आढावा घेण्यात आला. (Corona preventive booster dose will be given door to door Such an appeal by Sunil Gorane Assistant Commissioner of Municipal Corporation Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik News : वर्षभरात 125 लाचखोरांना सापळा रचून पकडले

महापालिका दवाखाना विभागाकडे कोव्हिशील्ड बूस्टर डोस उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. त्या वेळी आयुक्त पवार यांनी तातडीने शासनाकडे पत्र पाठवून बूस्टर डोस उपलब्ध करून घ्यावेत, असे आदेश दिले. दवाखाना विभागास कोरोनाबाबतही त्यांनी आदेश दिले. आयुक्त पवार यांनी सांगितले, की कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या भागात प्रत्येक घरोघरी जाऊन घरी कुणी आजारी आहे का, याची चौकशी करावी.

बाधित रुग्ण आढळल्यास त्याचे सर्वेक्षण करावे, तसेच कोरोना चाचणीची संख्या वाढवावी. कोव्हिशील्ड किंवा कोव्हॅक्सिन बूस्टर डोस किती दिले आहेत, याची माहिती घ्यावी. ज्यांनी बूस्टर डोस घेतले नसतील अशा नागरिकांना घरोघरी जाऊन बूस्टर डोस द्यावेत. ज्या भागात बूस्टर डोस घेण्याबाबत अडचण येत असतील त्याठिकाणी प्रमुख वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जाऊन नागरिकांना डोस घेण्याबाबत प्रवृत्त करावे.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: Jalgaon News : तत्कालीन 3 तहसीलदारांवर गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल

कोरोना चाचणी सुरू

कोरोनापासून बचावासाठी उपाययोजनांबाबतही सूचना करण्यात आल्या. कोरोना चाचणी केंद्र शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये सुरू करण्यात आले आहे. महापालिका क्षेत्रातील सर्व महापालिकेच्या दवाखान्यात ही चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. ज्या नागरिकांना कोरोनाची लक्षणे आढळून आल्यास त्यांनी चाचणी करून घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले.

हेही वाचा: Nashik News : ब्रेथ अनालयझर न वापरता होणार Drunk & Driveची कारवाई