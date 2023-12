Jalgaon Unseasonal Rain Damage : अवकाळीमुळे कापसाचे उत्पादन केवळ 60 टक्के

Jalgaon Unseasonal Rain Damage : जून ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत झालेल्या नुकसानीपोटी राज्य शासनाने आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जवळपास आठ हजार ८३८ शेतकऱ्यांना पाच कोटी ९४ लाखांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

यासंदर्भात शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासननिर्णय काढला आहे. असे असले, तरी अवकाळीमुळे यंदा कपाशीचे केवळ ५५ ते ६० टक्के उत्पादन येण्याचा अंदाज आहे.(Cotton production is 60 percent due to unseasonal rain in district jalgaon news)