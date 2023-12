Jalgaon Unseasonal Rain Damage : ‘अवकाळी’चा फटक्यामुळे शेतकरी हवालदिल; तातडीने पंचनामे करा

By

Jalgaon Unseasonal Rain Damage : तालुक्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने कांदा, तूर, ज्वारी व कापूस पिकांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेला आहे.

भुसावळ तालुक्‍यात सुमारे दोनशे ते सव्वादोनशे हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.(due to unseasonal rains in taluka caused extensive damage to onion tur jalgaon news)

प्रशासनाने तातडीने पंचनामे पूर्ण करावेत व आर्थिक मदत द्यावी, अशी आर्त हाक शेतकऱ्यांनी दिली आहे. तालुक्‍यात गेल्या रविवारपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे २२५ हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पंचनाम्यांच्या सूचना दिल्यानंतर अद्याप अनेक ठिकाणी कृषी विभागाकडून पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात आले नाहीत. ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तलाठी आदींच्या माध्यमातून पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. दोन ते तीन दिवसांत अंतिम अहवाल प्राप्त होणार आहे.

भुसावळ तालुक्‍यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असेल, त्यांनी गावातील ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहाय्यक यांच्याकडून पंचनामे करून घ्यावेत. यासोबत कापूस पिकांचे नुकसान झाल्यास व शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा काढल्या असल्यास नुकसान झाल्यापासून ७२ तासाच्या आत कंपनीकडे सीएससी सेंटरमधून तक्रार करावी, असे तालुका कृषी अधिकारी शरद बोरसे यांनी सांगितले.

तहसीलदार निता लबडे यांनी काढलेल्या आदेशानुसार ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक व तलाठी यांच्या माध्यमातून पंचनाम्यांना सुरुवात करण्यात आली आहे. सध्या खरीप हंगामातील तुरीचे पीक फुलोरा व फळे परिपक्व होण्याच्या अवस्थेत आहे. काही ठिकाणी शेंगा चांगल्या पद्धतीने भरल्या गेल्या आहेत. अवकाळी पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे.