Unique Wedding : मुलगी बघायला आले आणि लग्न लावून गेले...!

Jalgaon News : मुलगी पाहण्यासाठी आलेल्यांना मुलगी पसंत पडल्यानंतर तत्काळ लग्न करण्याची बोलणी केली व त्याला मुलीकडील मंडळींकडून होकार मिळताच, लग्न लावण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेऊन लगेचच लग्न लावण्यात आले. (couple got married in first meeting with family jalgaon news)

मुस्लिम समाजातील हा आदर्श विवाह ठरला आहे. येथील शेरा चौक व सहारा हॉस्पिटलमागील रहिवासी फिरोज इसाक पटेल यांची मुलगी सानिया हिला पाहण्यासाठी नाचणखेडा (ता. जामनेर) येथील मुनीर रसीद पटेल यांचा मुलगा मोहसीन मुनीर पटेल आले होते.

मुला-मुलीची पसंती झाल्यानंतर दोन्हीकडील मंडळींमध्ये लग्नाबाबत चर्चा सुरू झाली. मुलगा व मुलींच्या नातेवाइकांनी वाढती महागाई पाहता, जुन्या रुढी परंपरांना फाटा देत याचवेळी लग्न लावण्याचे ठरविले. यासाठी दोन्हीकडील मंडळींनी समंती दिल्यानंतर मुस्लिम समाजातील काजींना बोलावून निकाह लावण्यात आला.

या वेळी मोहंमद बाबा पटेल, जीवन इसाक पटेल, रफीक इसाक पटेल, रज्जाक युसूफ पटेल, अब्बास बशीर पटेल, भाईसाहेब बशीर महेमूद, छोटू पटेल, जहांगीर पटेल, मुनीर पटेल, अमन मुराद पटेल आदी उपस्थित होते.

नववधू खडकी बुद्रूक (ता. चाळीसगाव) येथील माजी उपसरपंच तथा पत्रकार मुराद पटेल यांची भाची आहे. मुलगी पाहण्याच्या कार्यक्रमात विवाह लावण्यात आल्याने दोन्हीकडील मंडळींचे समाजातून कौतुक होत आहे.