जळगाव : शहरातील सुप्रीम कॉलनीत लहान मुलांच्या भाडणांवरून दांपत्याला तीन जणांनी शिवीगाळ करून चापटा बुक्क्यांनी मारहाण केली. घटनेला दहा दिवस उलटल्यानंतर एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

सुप्रीम कॉलनीतील ममता बेकरीजवळ शेख रफिक शेख अब्दुल (वय ४५) व रईस पटेल राहतात. शनिवारी (ता. १७) दुपारी अडीचच्या सुमारास शेख रफिक यांचा मुलगा अब्बू गफाट व रईस पटेल यांचे भांडण सुरू होते. भांडण सोडविण्यासाठी गेले असता, शेख रफिक व त्यांचा मुलगा अब्बू यास रईस पटेल याच्यासह दोन जणांनी शिवीगाळ करून मारहाण केली. (Couple was beaten up in a child quarrel jalgaon crime news)

एकाने शेख रफिक यास दगड मारून जखमी केले होते. शेख रफिक यांची पत्नी साकीराबी आली असता, तिलाही रईस पटेल व इतर दोघांनी चापटा बुक्क्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत शेख रफिक जखमी झाले.

तब्बल दहा दिवसांनी सोमवारी (ता. २६) याप्रकरणी शेख रफिक यांच्या जबाबावरून एमआयडीसी पोलिसांत रईस पटेल व त्याचे दोन साथीदार, अशा तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक महेंद्रसिंग पाटील तपास करीत आहे.

