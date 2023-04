Jalgaon Covid Vaccination Campaign : जळगावात पुन्हा कोविड लसीकरणाचे अभियान

By

Jalgaon News : गेल्या काही दिवसांपासून थंडावलेले कोविड लसीकरण अभियान जळगावात पुन्हा सुरू होतेय. त्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना नाकाद्वारे घ्यावयाची इनकोव्हॅक लस उपलब्ध झाली आहे. (Covid vaccination campaign again starting in Jalgaon news)

मार्च २०२० पासून भारतासह जगभरात धुमाकूळ घालणाऱ्या कोरोनावर भारताने प्रतिबंधक लस शोधून त्यासंबंधी लसीकरण अभियानही प्रभावीपणे राबविले. मात्र, वर्षभरापासून कोरोनाची तीव्रता कमी झाल्यामुळे लसीकरणही थंडावले होते. आता हे अभियान नव्याने सुरू होत आहे. त्यासाठी जळगाव महापालिकेकडे नाकाद्वारे घ्यायची इनकोव्हॅक लस उपलब्ध झाली आहे.

ही लस महापालिकेच्या छत्रपती शाहू महाराज रुग्णालय, शाहूनगर, शिवाजीनगरातील डी. बी. जैन दवाखना, शनिपेठेतील भागवत खंडू सोनवणे प्राथमिक विद्यालय, पंचमुखी हनुमान मंदिरामागील नानीबाई अग्रवाल हॉस्पिटल व सिंधी कॉलनीतील चेतनदास मेहता रुग्णालय, मास्टर कॉलनीतील मुलतानी दवाखाना व पिंप्राळ्यातील सुरेशदादा जैन विद्यालयात उपलब्ध आहे.

असे आहेत निकष

ही लस केवळ ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळेल. ज्यांनी यापूर्वी कोणत्याही लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहे, त्यांनाच ही लस मिळेल. बूस्टर डोस दुसऱ्या डोसच्या सहा महिन्यांनंतर घ्यावा. लस घ्यायला येताना नाश्‍ता किंवा जेवण करून यावे. उपाशी पोटी लस घेऊ नये.